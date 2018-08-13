Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве мужчины в благовещенском общежитии

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В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 33-летний житель поселка Магдагачи. Мужчину задержали на станции Белогорск, когда он направлялся к месту своего жительства.

По версии следствия, 11 августа 2018 года подозреваемый и его знакомый, находясь в квартире последнего, распивали спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подследственный нанес несколько десятков ударов ножом в тело хозяина квартиры. От полученных множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, а злоумышленник попытался скрыться.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.