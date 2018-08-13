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13августа
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сегодня, 17:20 2

Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве мужчины в благовещенском общежитии

Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве мужчины в благовещенском общежитии
Фото: www.eitmedia.mx

В Приамурье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Благовещенска. Преступление было совершено вечером 11 августа – в квартире общежития по улице Пушкина было обнаружено тело мужчины 1981 года рождения с признаками криминальной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 33-летний житель поселка Магдагачи. Мужчину задержали на станции Белогорск, когда он направлялся к месту своего жительства.

По версии следствия, 11 августа 2018 года подозреваемый и его знакомый, находясь в квартире последнего, распивали спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подследственный нанес несколько десятков ударов ножом в тело хозяина квартиры. От полученных множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления, а злоумышленник попытался скрыться.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.

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#криминал


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В благовещенском общежитии нашли мертвого мужчину
Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Удалось задержать операм...Следователи это опера.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Небось родственник? Или где они тогда друг друга находят'

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