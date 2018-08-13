Автора единственного «гола» в ворота ФК «Сахалин» оштрафовали на 3 000 рублей
Благовещенский городской суд вынес наказание жителю областного центра, который выбежал на футбольное поле во время официального матча Кубка России. Юноша был оштрафован по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 11 августа, в Благовещенске состоялся матч 1/64 финала Кубка России. Любительский футбольный клуб «Благовещенск» встречал на своем поле – на стадионе «Спартак» – команду II дивизиона «Сахалин».
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Во время матча на поле выбежал 18-летний болельщик и забил мяч в ворота гостей, вызвав гром оваций на трибунах. К сожалению, это был единственный гол, забитый в ворота сахалинцев. Матч закончился с «сухим» счетом – 0:3.
А нарушитель порядка на матче был оштрафован на 3 000 рублей, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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