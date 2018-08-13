Благовещенцы, которым необходим гемодиализ, опасаются потерять работу из-за смены графика процедуры

Фото: aif.ru

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска, который из-за дисфункции почек три раза в неделю вынужден проходить через процедуру гемодиализа. Евгений и его семья обеспокоены тем, что в ближайшем будущем могут отменить вечернюю смену процедуры. Мужчина переживает, что если останутся только утренняя и дневная смены, он не сможет работать, а значит жить полноценной жизнью.

Как рассказал горожанин, на гемодиализ он ходит с 2011 года. Из-за полностью неработающих почек процедура очищения ему показана три раза в неделю – две из них выпадают на будние дни. Сейчас Евгений ходит в отделение гемодиализа в амурской областной больнице. Однако в ближайшем будущем все может измениться, причем не в лучшую сторону, говорит супруга Евгения.

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«В начале года их уже предупредили, что открывается диализный центр на Богдана Хмельницкого – всех пациентов будут водить туда, и третьей смены не будет. Сейчас в областной больнице всего три смены – в первые две утром и днем ходят люди, которые не работают и не живут в городе – специально приезжают. А в третью смену ходят в основном люди, которые после работы. Проблема в том, что они диализируются 4 часа. И с работы отпрашиваться придется постоянно – это же на всю жизнь, и это большая проблема получится. Для нас отмена третьей смены – это катастрофа, у нас две ипотеки, и если муж не будет работать… У мужа почки не работают вообще. Им сказали: "Решайте эту проблему, что будет две смены"», – посетовала Диана.

О подобной перспективе, по словам Евгения, он услышал от врача в минувшую субботу, 11 августа, когда как обычно пришел на процедуру в отделение.

«Когда я уже отключился от аппарата и начал собираться домой, в зал зашел врач. Он между делом сказал – решайте вопрос с работой, что скоро открывается диализный центр в городе, и третьей смены не будет. Когда пару лет назад заговорили про новый диализный центр, нам уже говорил другой врач, что третьей смены не будет, что нам придется решать вопрос с работой. Для работающих – это проблема. Мне уже руководство идет на встречу, и я два раза в неделю уезжаю с работы пораньше, а так мне придется только до 12 часов отрабатывать, а пол рабочей смены я буду терять. Я не уверен, пойдут ли мне навстречу в этом случае. Мы в свое время и квартиру специально покупали возле областной, чтобы я вечером на такси не тратился. Одна женщина так вообще поздно приходит. Видать, руководство не идет ей на встречу», – поделился горожанин.

Евгений опасается, что если третьей смены действительно не будет, перед ним встанет выбор – работа или здоровье. Терять заработок мужчина не хочет. Работа не только приносит ему доход, но и помогает ему не зацикливаться на заболевании и жить полноценной жизнью.

«С донорской почкой вопрос не решился и для меня пока это единственный способ как-то свою жизнь продлевать. В то же время, я пытаюсь жить полноценной жизнью, не думая о своей проблеме, но для этого мне нужно работать. Потому что льготы, которые предоставляет государство – они на данный момент очень маленькие и несущественные. С тех пор, как отменили пригородные поезда, льготами на проезд я не пользуюсь, в городе в основном пешком хожу. А на ту же пенсию в 7 тысяч как можно прожить? А у меня еще ипотека за плечами. Плюс в последнее время очень плохое льготное обеспечение лекарствами, приходится покупать, а на это нужны средства. А где их взять, если не работать. Сейчас я их могу пока купить, но если я потеряю работу, то лишусь возможности и лечиться нормально и вообще существовать как человек. Главное, чтобы нам дали возможность нормально жить, потому что благодаря работе мы нормально существуем», – заключил Евгений.

Как сообщили в амурском минздраве, в ближайшем будущем, об отмене третьей смены на процедуру гемодиализа для пациентов речь не идет. И пообещали дополнительно проинформировать в случае изменений графика.