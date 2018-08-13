Вскоре работы по ЕГЭ будут проверять компьютеры

Фото: ria.ru

К 2030 году проверку работ в рамках единого госэкзамена (ЕГЭ) можно будет полностью поручить компьютеру, рассчитывают разработчики экзаменационных материалов. Сейчас это делают 40 тысяч экспертов по всей стране, компьютерам пока доверяют проверку тестовой части.

Федеральный институт педагогических измерений уже ведет работу в этом направлении, сообщают «Известия». По словам экспертов, создать такую систему вполне возможно. Она исключит субъективный фактор при проверке работ, но может оказаться дорогостоящей и препятствовать развитию творческого потенциала детей.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

«Идеи автоматизации проверки ЕГЭ уже в работе и будут развиваться в дальнейшем. Мы понимаем, что экзамен должен меняться, и главное, что меняться он должен в общем контексте развития системы. Но все изменения должны происходить поэтапно», – заявила директор ФИПИ Оксана Решетникова.

В Рособрнадзоре подтвердили, что рассчитывают на переход к автоматизированной проверке всего экзамена к 2030 году.

«Современный контекст открывает новые возможности, формирует новые вызовы, на которые будет откликаться и система государственной итоговой аттестации. Возможная замена экспертов, проверяющих развернутые ответы, искусственным интеллектом – не цель, а естественная и постепенная технологизация всех процессов экзамена. До введения в штатный режим любые изменения будут проходить широкое общественно-профессиональное обсуждение и многоразовые апробации», – пояснили в Рособрнадзоре.

В России сейчас активно развиваются системы искусственного интеллекта, которые уже могут предлагать решения, логические алгоритмы, а к 2030 году они значительно улучшатся, считает директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Искусственный интеллект сможет даже формировать новые задания для учеников, считает она. Несколько вопросов предложат специалисты, а компьютер сможет создать аналогичные – такой же сложности.

Проверка ответов в рамках ЕГЭ компьютером поможет исключить субъективный фактор, добавила эксперт. Подготовка к экзамену поможет детям научиться структурировать мысль, высказывать логичные аргументы. При этом, разработка искусственного интеллекта такого уровня может стоить миллиарды рублей, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. А президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков полагает, что переход на компьютерную проверку может снизить творческий потенциал ребенка.

«Школа должна заниматься развитием творчески активной личности, разрабатывать такие экзамены, которые будут раскрывать творческий потенциал учеников. Поэтому необходимо убрать всю тестовую часть в ЕГЭ, сделать экзамен частично устным. Принимать его должен человек», – убежден эксперт.