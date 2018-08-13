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13августа
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сегодня, 16:31 1

«Губернаторский портфель» в этом году получат больше трех тысяч первоклашек

«Губернаторский портфель» в этом году получат больше трех тысяч первоклашек

В преддверии начала нового учебного года во всех муниципальных районах и городских округах Амурской области традиционно пройдет акция «Губернаторский портфель». В рамках акции 3,3 тысячи первоклассников из малоимущих и социально незащищенных семей получат портфели с наборами школьных канцелярских принадлежностей и открытку-поздравление с напутствием от главы региона Василия Орлова.

Сумки с канцелярией поступят в муниципалитеты до 21 августа. Вручение портфелей пройдет в торжественной обстановке в течение девяти дней перед Днем знаний. Из канцелярских принадлежностей дети получат: карандаш клеящий, линейку, пластилин, ручку шариковую, цветные карандаши, ластик, точилку, карандаш простой, альбом для рисования, цветную бумагу, пенал.

Акция «Губернаторский портфель» проводится в Амурской области более 15 лет, сообщает амурский минобр.

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#дети #жизнь #школа


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Комментарии
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  • Неферти.

    Неферти.
    44 минуты назад

    3,3 тысячи малоимущих! Хорошо живёт область,достойно. Интересно,а сколько всего первоклашек в этом году?

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