«Губернаторский портфель» в этом году получат больше трех тысяч первоклашек

В преддверии начала нового учебного года во всех муниципальных районах и городских округах Амурской области традиционно пройдет акция «Губернаторский портфель». В рамках акции 3,3 тысячи первоклассников из малоимущих и социально незащищенных семей получат портфели с наборами школьных канцелярских принадлежностей и открытку-поздравление с напутствием от главы региона Василия Орлова.

Сумки с канцелярией поступят в муниципалитеты до 21 августа. Вручение портфелей пройдет в торжественной обстановке в течение девяти дней перед Днем знаний. Из канцелярских принадлежностей дети получат: карандаш клеящий, линейку, пластилин, ручку шариковую, цветные карандаши, ластик, точилку, карандаш простой, альбом для рисования, цветную бумагу, пенал.

Акция «Губернаторский портфель» проводится в Амурской области более 15 лет, сообщает амурский минобр.