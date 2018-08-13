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сегодня, 16:20 0

Слабый и умеренный дождь: прогноз погоды в Приамурье на 14 августа

Слабый и умеренный дождь: прогноз погоды в Приамурье на 14 августа
Фото: sonnikpro.com

В Амурской области 14 августа установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь. Ночью и в утренние часы ожидается дымка, туман. Ветер будет с востока и юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 11-16 градусов, местами по северу будет около плюс 5. Днём термометры покажут плюс 22…27, в дожде около плюс 20.

В Благовещенске 14 августа ночью будет без осадков. Юго-восточный наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура составит около 15 градусов выше нуля. Днём в областном центре ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Ветер будет юго-восточный, умеренный. Термометры в дневные часы покажут плюс 24…26, сообщает Амурский гидрометцентр.

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