В Благовещенске стартует этап самой протяженной в мире велогонки

Фото предоставлено организаторами велогонки

Во вторник, 14 августа, от Триумфальной арки на площади Победы будет дан старт очередного, 14-го по счету этапа, самой протяженной в мире ультра-марафонской шоссейной многодневной велогонки. Участники – 6 человек из 6 стран и с 4 континентов.

В Амурскую область атлеты прибудут Забайкалья. Red Bull Trans Siberian Extreme – 2018 стартовала в Москве 24 июля. В участии заявлены 6 человек из России, Германии, Бразилии, Дании, Испании, Индии. Участники едут на велосипедах вдоль легендарной Транссибирской магистрали. Самая протяженная велогонка в мире проходит в 15 этапов, каждый длиной от 260 до 1372 километров.

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Во время четырнадцатого этапа велогонки маршрут участников TransSiberianExtreme начнется в городе Благовещенск и преимущественно пройдет по федеральной трассе «Амур». Протяженность маршрута составит более 689 километров. Как сообщают организаторы, велосипедисты проследуют мимо сел Волково, Тамбовка, города Райчихинска.

Велогонку встречали такие города как Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита. Уже 15 августа атлеты должны приехать в Хабаровск, а финишируют они 17 августа во Владивостоке.

В общей сложности на пути к финишу участники пересекут 5 климатических и 8 временных зон, более 80 километров подъемов и проведут в седле более трех недель. Такую колоссальную нагрузку готовы выдержать не все. За три предыдущих года лишь пять одиночных гонщиков покорили TransSiberianExtreme, а участвовало несколько десятков.

В 2017 году в веломарафоне приняли участие 10 атлетов из 7 стран – России, Германии, Дании, Бразилии, Ирландии, США и Филиппин. Победителем стал петербуржец Алексей Щебелин, а до финиша кроме него удалось добраться еще двум спортсменам из Германии и Бразилии.