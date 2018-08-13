В Свободном за вымогательство осудили главу филиала ММА и его сообщника

Фото: gzt-sv.ru

Двое амурчан, один из которых являлся главой городской федерации ММА Свободного, вымогали у своего знакомого 100 тысяч рублей. Они требовали для уплаты долга продать автомобиль потерпевшего, забрали ключи и документы.

Свободненский городской суд установил, что 33-летний президент городской федерации ММА Николай Герасимов и его 28-летний сообщник из Белогорского района занимались вымогательством. С 25 по 26 октября 2017 года, используя конфликтную ситуацию между потерпевшим и еще одним жителем Свободного в связи с ремонтом автомобиля, вымогатели стали предъявлять ему претензии относительно его якобы грубого разговора.

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Для разрешения конфликта под угрозой применения насилия они потребовали от потерпевшего передать им 100 000 рублей. Для этого вымогатели потребовали продажи принадлежащего потерпевшему автомобиля. Путем угроз заставили перегнать автомобиль на одну из стоянок Свободного и передать им ключи и документы от него.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, после чего вымогатели были задержаны.

Суд признал данных граждан виновными в совершении преступлений и назначил одному из них наказание в виде 2 лет 9 месяцев, второму – в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей каждому.

Не согласившись с приговором суда, защитником одного из осужденных подана апелляционная жалоба в Амурский областной суд. В понедельник, 6 августа, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Амурского областного суда приговор Свободненского городского суда в отношении подсудимых оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.