Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:12 0

В Бурейском районе кафе «Чайхана» закрыли на 60 суток

В Бурейском районе кафе «Чайхана» закрыли на 60 суток
Фото: www.28.rospotrebnadzor.ru

Бурейский районный суд Амурской области приостановил деятельность кафе восточной кухни «Чайхана» в Новобурейском на 60 суток. В ходе внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства к условиям хранения сырья и пищевых продуктов.

Кроме того, в кафе отсутствовало необходимое производственное оборудование, инвентарь и их маркировка. Были обнаружены нарушения в соблюдении поточности технологического процесса и отделке производственных помещений.

В связи с тем, что деятельность «Чайханы» создавала непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, был составлен протокол о временном приостановлении деятельности. 9 августа суд признал владельца кафе виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Просмотров всего: 494

#здоровье #происшествия


В России и мире

В Подмосковье случайно убили ребёнка
Происшествия

В Белогорске полицейские помогли жителю Великобритании вернуть его iPhone
Происшествия

В Приамурье разыскивают скрывающегося от следствия мужчину
Происшествия

Автора единственного «гола» в ворота ФК «Сахалин» оштрафовали на 3 000 рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь