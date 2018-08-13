В Бурейском районе кафе «Чайхана» закрыли на 60 суток

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Бурейский районный суд Амурской области приостановил деятельность кафе восточной кухни «Чайхана» в Новобурейском на 60 суток. В ходе внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства к условиям хранения сырья и пищевых продуктов.

Кроме того, в кафе отсутствовало необходимое производственное оборудование, инвентарь и их маркировка. Были обнаружены нарушения в соблюдении поточности технологического процесса и отделке производственных помещений.

В связи с тем, что деятельность «Чайханы» создавала непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, был составлен протокол о временном приостановлении деятельности. 9 августа суд признал владельца кафе виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток, сообщает областное управление Роспотребнадзора.