В Благовещенске из-за тумана не смог приземлиться самолет

Фото: samolety.org

Рано утром в понедельник, 13 августа, в благовещенском аэропорту не смог приземлиться самолет из Новосибирска. Причиной стали метеоусловия – туман. Из-за этого рейс 3 267 авиакомпании S7 пришлось отправить в Хабаровск на запасной аэродром.

Как сообщили в справочной благовещенского аэропорта, в Игнатьево борт в итоге приземлился только в 14:41 по амурскому времени, тогда как по расписанию должен был прилететь в 6 утра. Таким образом, самолет прибыл с задержкой почти на 9 часов.

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Ольга Канюшкина