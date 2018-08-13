Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:07 2

В Благовещенске из-за тумана не смог приземлиться самолет

В Благовещенске из-за тумана не смог приземлиться самолет
Фото: samolety.org

Рано утром в понедельник, 13 августа, в благовещенском аэропорту не смог приземлиться самолет из Новосибирска. Причиной стали метеоусловия – туман. Из-за этого рейс 3 267 авиакомпании S7 пришлось отправить в Хабаровск на запасной аэродром.

Как сообщили в справочной благовещенского аэропорта, в Игнатьево борт в итоге приземлился только в 14:41 по амурскому времени, тогда как по расписанию должен был прилететь в 6 утра. Таким образом, самолет прибыл с задержкой почти на 9 часов.

Просмотров всего: 1358

#природа #происшествия #транспорт


В России и мире

В Подмосковье случайно убили ребёнка
Происшествия

В Белогорске полицейские помогли жителю Великобритании вернуть его iPhone
Происшествия

В Приамурье разыскивают скрывающегося от следствия мужчину
Происшествия

Автора единственного «гола» в ворота ФК «Сахалин» оштрафовали на 3 000 рублей
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Пальмочка

    Пальмочка
    37 минут назад

    Я в 5 утра встаю, тумана не было, в том числе и в аэропорту. Думаю, зря людей в Хабаровск сгоняли.

  • ay

    ay
    30 минут назад

    В 5 не было, а к 6 был. Оне пока круги над городом нарезали чуть в Кетай не улетели. Когда новость опубликовали самолёт ужо обслуживали в нашем порту - прилетел уж как с полчаса.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь