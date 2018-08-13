С автодорог Приамурья уберут авто с нестандартными номерами

Фото: nk-jurist.ru

Госавтоинспекция Приамурья информирует о начале профилактического мероприятия «Госномер». С дорог уберут автомобили с нестандартными и нечитаемыми номерами. Также пристальное внимание автоинспекторы уделят машинам, которые ездят вообще без номеров.

Мероприятие пройдет с 13 по 22 августа.

Всего с начала текущего года в Амурской области комплексы автоматической фиксации правонарушений заметили около 8 000 транспортных средств с госзнаками, не соответствующими стандарту.

Как уточняют в ГИБДД, государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток – хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака. За такие нарушения грозит ответственность по статье 12.2 КоАП РФ – штраф или даже лишение права на управление транспортным средством.