Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:00 8

С автодорог Приамурья уберут авто с нестандартными номерами

С автодорог Приамурья уберут авто с нестандартными номерами
Фото: nk-jurist.ru

Госавтоинспекция Приамурья информирует о начале профилактического мероприятия «Госномер». С дорог уберут автомобили с нестандартными и нечитаемыми номерами. Также пристальное внимание автоинспекторы уделят машинам, которые ездят вообще без номеров.

Мероприятие пройдет с 13 по 22 августа.

Всего с начала текущего года в Амурской области комплексы автоматической фиксации правонарушений заметили около 8 000 транспортных средств с госзнаками, не соответствующими стандарту.

Как уточняют в ГИБДД, государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток – хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака. За такие нарушения грозит ответственность по статье 12.2 КоАП РФ – штраф или даже лишение права на управление транспортным средством.

Просмотров всего: 3195

#закон #транспорт


Происшествия

В Белогорске полицейские помогли жителю Великобритании вернуть его iPhone
Спорт

В Благовещенске стартует этап самой протяженной в мире велогонки
Происшествия 2

В Благовещенске из-за тумана не смог приземлиться самолет

Власть 48

Благовещенский мост через Зею работает с превышением проектной нагрузки в шесть раз
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    4 часа назад

    все блатные номера убрать 777 и им подобные.

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    В кортеже у Путина часть автомобилей без номеров, что делать?

  • Alexey28rus

    Alexey28rus
    4 часа назад

    ПИСЬМОвсе блатные номера убрать 777 и им подобные.


    А что вам сделали плохого 777 и им подобные??? Малоумных на дорогах и с неподобными 777 хватает. Проблема в прокладках между креслом и рулём.

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Путин так и шныряет со всои кортежем по дорогам Приамурья...

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Извините, СВОИМ

  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    Когда совершают ДТП с блатными номерами, их проще запомнить, пусть будут

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    В Свободный почаще облгаи направляйте. Камеры фотофиксации там все работают? А по слухам наклейка на стекле спортклубов заменяет номера и документы, месные их не проверяют.

  • Казак

    Казак
    1 час назад

    matushka

    Когда совершают ДТП с блатными номерами, их проще запомнить, пусть будут



    Ага, проще запомнить. Подсчитай сколько в городе КРУЗАКОВ черных с цифрами в номере 777 или 007.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь