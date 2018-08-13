Ужас Курской битвы: обзор прессы

Обзор прессы его автор, ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин, посвятил журналам. И сегодня обозреватель познакомит читателей Амур.инфо с содержанием некоторых из них – разумеется, не гламурных и садово-огородных, а серьезных и интересных.

«На пресс-развалах Благовещенска можно найти не только гламурные издания – коих, кстати, все меньше, осталось три-четыре наименования, – не только садово-огородные многостраничные ликбезы и примитивные журналы сканвордов, где ответы публикуются прямо тут же, и даже уже и не в перевернутом виде, но и вполне серьезные, интересные журналы. Я даже знаю один киоск, где мелькнула "Наука и жизнь" – жаль, меня не дождавшаяся», – начинает обзор Павел Андреевич.

Очень интересно

«Начну с издания толстого и по многим параметрам интересного – это "Неизвестная Сибирь". Журнал достаточно дорогой, но, поверьте, он того стоит», – говорит обозреватель. Он прочел его от корки до корки, встретился на страницах с людьми необычной судьбы, с малознакомыми фактами нашей истории, с массой замечательных фотографий.

Под рубрикой «Нить времен» Павел Андреевич зачитался материалом-рассуждениями о личности Григория Распутина. Автором развенчивается миф о его неутомимом любвеобилии, о его влиянии на царя, и о его роли в истории России.

После известных фильмов и романов (достаточно вспомнить ленту Климова «Агония» и книгу Пикуля «У последней черты»), написанное в «Неизвестной Сибири» прозвучит неким диссонансом нашему знанию о старце. «Ну, тем и интереснее чтение!» – уверен автор обзора.

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Еще одна рубрика: «Словарный запас». Под ней большое интервью с Захаром Прилепиным. «Я как раз читаю его роман "Обитель" (между прочим, по этому произведению сейчас идут съемки фильма). В интервью много интересных мыслей, но, чтобы не пересказывать все, я приведу только одну цитату: "Когда стали охаивать советских писателей, я стал читать их из вредности. Так вот, многие книги написаны на очень высоком уровне. Но нам успели привить скептическое ко всему советскому. И сегодня мы заражены презрением к отечественной литературе. А ведь она представляет собой колоссальный пласт мировой культуры", – цитирует обозреватель. – А вот не был бы писатель Прилепин вредным, вы бы и не узнали, что советская литература – замечательная литература!»

Вам статья

Откладывая в сторонку «Неизвестную Сибирь», Павел Андреевич раскрывает «Родину»: «Приятно отметить, что на страницах этого издания я столкнулся со своим бывшим однокурсником, ныне живущим и работающим в Бресте, замечательнейшим поэтом Николаем Александровым. Возьмите на заметку это имя, поищите в фейсбуке его стихи, и вы порадуетесь их глубине и прозрачности. Был бы у нас обзор поэтических строк, я бы вам много интересного воспроизвел, но…»

Павел Савинкин советует прочесть еще и подборку документов об обеспечении дачами руководящих работников партии и правительства. Речь, правда, идет не о партии «Единая Россия» и не о кабинете Медведева, а о советском прошлом. «Читаешь, и жалко становится прежних руководителей… Что они в сравнении с нынешними», – отмечает автор обзора прессы.

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Еще интересна подборка документов, касающихся Курской битвы. Это воспоминания как советских бойцов (рядовых, офицеров), так и немецких. «Не вдаваясь в подробности, скажу одно: это было месиво! Мы – ну, многие из нас, – безусловно, знаем это по старым учебникам, старым книгам и фильмам. Но историки открывают для нас новые страницы той войны, той бойни. Появится возможность – прочтите», – рекомендует Павел Андреевич.

А еще читатели узнают о том, почему сразу после боев на озере Хасан был арестован маршал Блюхер. «Тоже, казалось бы, все известно, а вот – все же, да не все», – удивляется обозреватель.

На посошок

Напоследок – журнал «Дилетант». В первую очередь Павел Савинкин прочел «Портретную галерею Дмитрия Быкова». На сей раз она посвящена Евгению Евтушенко. «Поверьте, это достойно прочтения! И потому, что пишет Быков, и потому, что пишет Быков, и потому, что пишет о Евтушенко. Написано, как зачастую у Быкова – глубоко, остро и парадоксально», – рассказывает автор обзора.

А вообще весь номер посвящен 100-летию расстрела царской семьи. Тема изучается порой даже с совершенно неожиданных сторон. В частности, приводятся многочисленные случаи казней самых разных правителей своими собственными подданными. Тут и Карл I, и Мария Стюарт, и Людовик. «Вспомним того же Линкольна, ну, тот, что Авраам… А Цезаря, который Гай Юлий, – так того же вообще ножом в грудь», – перечисляет Павел Андреевич.

«И тут пронзила мозг мой мысль страшная, да высказать ее нет никакой возможности, поскольку обзор закончился… А жаль…», – сожалеет автор.