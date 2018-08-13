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13августа
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сегодня, 13:16 2

Благовещенский мост через Зею работает с превышением проектной нагрузки в шесть раз

Благовещенский мост через Зею работает с превышением проектной нагрузки в шесть раз
Фото: amurobl.ru

Врио губернатора Амурской области обсудил с Дмитрием Медведевым и представителями министерства транспорта необходимость строительства второго автодорожного моста через Зею в Благовещенске.

После встречи с Василием Орловым премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение профильному министерству проработать вопрос о строительстве моста, сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Это очень важная задача для нас. Действующий мост сейчас работает с превышением проектной нагрузки в шесть раз. Учитывая, что с вводом в эксплуатацию международного моста через Амур автомобильный трафик значительно возрастет, решать вопрос необходимо оперативно», – отметил Василий Орлов.

Кроме того, глава области провел переговоры с руководством компании «Русский уголь» о подготовке Приамурья к отопительному сезону, контролю качества и отгрузки топлива для области.

С инвесторами Василий Орлов обсудил их участие в социальном развитии Приамурья. Так, компания СИБУР примет участие в создании филиала амурского Квантрориума в Свободном.

«Объем финансирования составит около 100 миллионов рублей. В следующем году начнется строительство нового здания с наполнением современными компетенциями. Также планируется обустройство площадок для уличного баскетбола в Благовещенске», – сообщил глава Приамурья.

Кроме того, Василий Орлов провел переговоры по возможной перерегистрации компаний в Амурскую область, что могло бы дать дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. По словам главы Приамурья, это может произойти уже в этом году.

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#областная власть #российская власть #строительство #транспорт


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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    15 минут назад

    Молодец товарищ Василий!

    Дела за малым - воплотить в жизнь.

  • Братеев1

    Братеев1
    5 минут назад

    уж сколько обещаний мы слышали от разных губеров и политиков-кто то обещал пенсионный возраст не повышать

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