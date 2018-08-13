Амурчанам предлагают приобрести революционеров за десятки и сотни тысяч рублей

Фото: avito.ru

Бюст Дзержинского за 300 тысяч рублей, Ленина – за 80 тысяч предлагают в Интернете приобрести всем желающим. Выставленные на продажу фигуры некогда весомых политических деятелей весят несколько сот килограммов. Объявления о продаже во Всемирной сети разместил один из антикварных магазинов Благовещенска.

«Бюст Дзержинского, изготовлен из мрамора, высота 73 сантиметра. Скульптор Атюнин, 1968 год», «Бюст Ленина, 200 килограммов, из мрамора редкость», – говорится в описании.

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Как рассказал представитель магазина, обе скульптуры весят около 200 килограммов. За бюст Дзержинского продавец просит 300 тысяч рублей, за Ленина – 80 тысяч.

При этом, того же Дзержинского реальному покупателю готовы уступит даже за полцены. На изваянии революционера стоит подпись автора – известного скульптора Атюнина.

Этот же магазин продает старинные бюсты Сталина, которые, говорят, большая редкость. Настольный алюминиевый бюст генералиссимуса стоит 6 тысяч рублей.

«Сталин достаточно редкий. Было же указание уничтожать все памятника и бюсты во времена Хрущева. К нам могут не только коллекционеры прийти. Могут же из администрации города прийти и приобрести бюст Ленина, не надо его изготавливать за миллионы рублей, а взять уже готовый», – высказал предположение сотрудник магазина.

Однако там признаются, что подобные покупки, тем более многотысячные не совершаются спонтанно и может пройти время, прежде чем придет заинтересованный покупатель.

«Это на большого любителя. Найти такого достаточно сложно, поэтому все стоит и ждет своего покупателя», – подытожили в магазине.