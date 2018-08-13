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13августа
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сегодня, 12:46 0

Амурские пожарные проверили 473 образовательных учреждения – все соответствуют

Амурские пожарные проверили 473 образовательных учреждения – все соответствуют
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурской области проверено противопожарное состояние объектов образования. К приемке предъявили 473 образовательных учреждения. Все они соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Накануне нового учебного года во всех районах Амурской области работали комиссии по приемке объектов образования. В том числе проверялось обеспечение пожарной безопасности на объектах образования.

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Всего на территории Приамурья расположено 550 объектов образования. К приемке было предъявлено 473 общеобразовательных учреждения – школы, школы-интернаты с круглосуточным пребыванием людей, дошкольные образовательные учреждения.

На сегодняшний день во всех 473 общеобразовательных учреждениях сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проверено противопожарное состояние, все учебные заведения соответствуют требования пожарной безопасности.

«Особое внимание при приемке общеобразовательных учреждений уделяется вопросам обеспечения безопасности людей. В частности, системам автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, системам внутреннего и наружного пожаротушения, путям эвакуации и первичным средствам пожаротушения», – рассказал врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Евгений Скотский.

В первые дни нового учебного года во всех школах области будут проведены Дни безопасности. Детям расскажут о правилах пожарной безопасности, о порядке действий в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, напомнят телефоны вызова экстренных служб. Школьники и педагоги на практике вспомнят порядок эвакуации из учебного учреждения в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #школа


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