В районе Волкова иномарка вылетела с трассы

Фото: www.instagram.com/skaner_dtp28/

В воскресенье вечером, 12 августа, неподалеку от Благовещенска в районе села Волково произошло ДТП с участием иномарки. Легковой автомобиль на скорости вылетел с проезжей части и опрокинулся.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, происшествие случилось в 20:20 на 16 километре автодороги Благовещенск-Гомелевка. Водитель 1987 года рождения не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением автомобиля и допустил съезд с проезжей части. Машина на обочине опрокинулась. Водитель в результате аварии был травмирован. На месте работали сотрудники ГИБДД, подробности ДТП устанавливаются.

В соцсетях очевидцы распространили фотографию с места аварии. По их словам, водитель был пьяный, ехал без прав, и машина эта была его брата.