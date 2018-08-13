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13августа
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сегодня, 12:05 6

Благовещенец продает картину за 1 миллион рублей

Благовещенец продает картину за 1 миллион рублей
Фото: avito.ru

В Благовещенске на продажу выставлена картина за 1 миллион рублей. Продавец говорит, что она досталась от его бабушки и дедушки и уверен, что написана она была в 1885 году.

«Картина Тайга написана в 1885 году художник В.Жукова. Картина очень больших размеров», – такое описание произведения дано на одном из популярных сайтов объявлений. В качестве доказательства выставлено фото, на котором есть подпись: В. Жукова и цифры – 85. Продавец – молодой человек по имени Антон – сделал вывод, что речь идет именно о 1885 годе, а не 1985.

«Только по надписи сделал вывод. В интернете искал, но ничего похожего не нашел. Она осталась от прабабушки, вот и сложил такой год. Досталась она нам года полтора назад, когда бабушка с дедушкой умерли. До этого она у них дома висела», – объяснил продавец.

За картину размером примерно 2 метра на полтора молодой человек предполагает выручить 1 миллион рублей – такая сумма указана в объявлении. Вместе с тем, благовещенец готов торговаться и даже уступить потенциальному покупателю пару сотен тысяч рублей.

«К оценщикам я не обращался. Подумал, что она старая и по-любому стоит столько денег. Я думаю это оригинал. Она так написана с шероховатостями – красиво если присмотреться. Картина досталась по наследству от бабушек и дедушек, но мне она не нужна», – рассказал мужчина.

Куда потратить крупную сумму вырученную за картину, если все-таки найдется ценитель готовый выложить за нее миллион рублей, благовещенец пока не решил.

Просмотров всего: 1464

#культура #память #торговля #финансы


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    мазня

  • Егорий

    Егорий
    33 минуты назад

    Член Союза художников России В.С. Жукова (1940-2009)

  • ay

    ay
    21 минута назад

    Итого? Ценность картины падает раз в 50?

  • Мирисса

    Мирисса
    18 минут назад

    Амур.инфо, вы хоть проверяете свои статьи? Только в последнем абзаце пропущено две запятых. И это областное СМИ...

  • Victrix

    Victrix
    17 минут назад



    Подумал, что она старая и по-любому стоит столько денег.



    ))))))))))))))))))). Подумай получше. Может быть по-любому она стоит в два раза больше денег.))))))))))))))))))

    Дебилы (Лавров)

  • Витком

    Витком
    7 минут назад

    Такая мазня хот ей 300 лет, дороже не стоит, опять же художник не Репин

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