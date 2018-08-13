Благовещенец продает картину за 1 миллион рублей

Фото: avito.ru

В Благовещенске на продажу выставлена картина за 1 миллион рублей. Продавец говорит, что она досталась от его бабушки и дедушки и уверен, что написана она была в 1885 году.

«Картина Тайга написана в 1885 году художник В.Жукова. Картина очень больших размеров», – такое описание произведения дано на одном из популярных сайтов объявлений. В качестве доказательства выставлено фото, на котором есть подпись: В. Жукова и цифры – 85. Продавец – молодой человек по имени Антон – сделал вывод, что речь идет именно о 1885 годе, а не 1985.

«Только по надписи сделал вывод. В интернете искал, но ничего похожего не нашел. Она осталась от прабабушки, вот и сложил такой год. Досталась она нам года полтора назад, когда бабушка с дедушкой умерли. До этого она у них дома висела», – объяснил продавец.

За картину размером примерно 2 метра на полтора молодой человек предполагает выручить 1 миллион рублей – такая сумма указана в объявлении. Вместе с тем, благовещенец готов торговаться и даже уступить потенциальному покупателю пару сотен тысяч рублей.

«К оценщикам я не обращался. Подумал, что она старая и по-любому стоит столько денег. Я думаю это оригинал. Она так написана с шероховатостями – красиво если присмотреться. Картина досталась по наследству от бабушек и дедушек, но мне она не нужна», – рассказал мужчина.

Куда потратить крупную сумму вырученную за картину, если все-таки найдется ценитель готовый выложить за нее миллион рублей, благовещенец пока не решил.