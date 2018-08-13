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13августа
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сегодня, 11:53 7

Более 1 500 жителей Амурской области могут остаться без электричества за долги

Более 1 500 жителей Амурской области могут остаться без электричества за долги

Специалисты Амурэнергосбыта начали массовую рассылку претензий потребителям, у которых имеется задолженность за электрическую и тепловую энергию. До конца августа порядка 10 тысяч жителей Приамурья получат требования об оплате долгов за энергоресурсы, из них 1 500 абонентов рискуют остаться без электричества.

На сегодняшний день задолженность населения перед Амурэнергосбытом составляет 380 миллионов рублей. Самая проблемная ситуация сложилась в Благовещенске и Благовещенском районе – там потребители должны энергетикам 160 миллионов рублей, жители Свободненского района задолжали 35 миллионов рублей, Сковородинского – 20 миллионов.

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Неплательщики после получения уведомления должны оплатить долги в 10-дневный срок, в противном случае энергетики будут вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. После вынесения решения на доходы должников может быть наложен арест, а средства списаны в счет оплаты долга. Также придется оплатить пеню за допущенную просрочку платежа и судебные издержки.

Ограничение электроснабжения – еще одна крайняя мера, которую энергетики могут применить к должникам, если они более двух месяцев не оплачивают счета и в течение 20 дней после получения претензии не погасили долги.

Восстановить подачу электричества возможно только при 100 % оплате всей суммы долга либо при заключении соглашения о ее реструктуризации, сообщили в филиале ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт».

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    у людей денег нет-нищета

  • Конрад

    Конрад
    1 час назад

    нет, ну конечно. Как раз все нищие бабушки платят вовремя. Правильно! Должников надо карать по всей строгости, и это ещё мало

  • Конрад

    Конрад
    1 час назад

    нет, ну конечно. Как раз все нищие бабушки платят вовремя. Правильно! Должников надо карать по всей строгости, и это ещё мало

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    В каждом случае нужно разбираться конкретно. Многим за последние годы не поднимали зарплату, вообще, а цены на всё вокруг поднялись в несколько раз. На всё. Конечно много таких, кто просто не платит, имея возможность это сделать, но в нашей стране многим трудно жить, так как люди вынуждены работать за нищенскую оплату труда. Сам работаю и последние семь лет зарплату не поднимали ни на рубль, при этом объём работ увеличивался, не жалуюсь, просто всегда плачу по счетам, тьфу, тьфу, тьфу, но ведь всему есть предел. Цены растут регулярно, а семейный бюджет нет. Не мешало бы в первую очередь наказать тех, кто обещал снизить стоимость энергоресурсов и до сих пор не сделал этого.

  • Pomidor

    Pomidor
    31 минута назад

    Люди даже с минимальным прожиточным минимумом платят за электричество и живут, а эти эхх... слабо их еще наказали

  • Tуман

    Tуман
    20 минут назад

    Очередная пугалка.

    У меня сосед вообще не платит коммуналку. У него долги по квартплате, за газ, электричество и т.д.

    Бухает каждый день и ходит весёлый по двору. Да ещё по пьяни грозит выселить всех.

    За квартиру у него долг без пени 120 тысяч. Человек не платит года четыре, если не больше.

    Ну и где ваши меры?

  • Капуша

    Капуша
    1 минута назад

    Алекsей, а кто конкретно вам снизить стоимость энергоресурсов обещал? Напомните, кого народ должен корить. А вообще, если посчитать, если стоимость киловатта уменьшить в 2 раза, то платеж уменьшится на 300-400 р в месяц. Не вариант, чтобы кардинально улучшить благосостояние семьи. Даже в магазин один раз не сходить

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