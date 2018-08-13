Более 1 500 жителей Амурской области могут остаться без электричества за долги

Специалисты Амурэнергосбыта начали массовую рассылку претензий потребителям, у которых имеется задолженность за электрическую и тепловую энергию. До конца августа порядка 10 тысяч жителей Приамурья получат требования об оплате долгов за энергоресурсы, из них 1 500 абонентов рискуют остаться без электричества.

На сегодняшний день задолженность населения перед Амурэнергосбытом составляет 380 миллионов рублей. Самая проблемная ситуация сложилась в Благовещенске и Благовещенском районе – там потребители должны энергетикам 160 миллионов рублей, жители Свободненского района задолжали 35 миллионов рублей, Сковородинского – 20 миллионов.

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Неплательщики после получения уведомления должны оплатить долги в 10-дневный срок, в противном случае энергетики будут вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности. После вынесения решения на доходы должников может быть наложен арест, а средства списаны в счет оплаты долга. Также придется оплатить пеню за допущенную просрочку платежа и судебные издержки.

Ограничение электроснабжения – еще одна крайняя мера, которую энергетики могут применить к должникам, если они более двух месяцев не оплачивают счета и в течение 20 дней после получения претензии не погасили долги.

Восстановить подачу электричества возможно только при 100 % оплате всей суммы долга либо при заключении соглашения о ее реструктуризации, сообщили в филиале ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт».