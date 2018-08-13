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13августа
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сегодня, 11:41 0

Активность клещей в Амурской области идет на спад

Активность клещей в Амурской области идет на спад
Фото: mercuryclean.ru

В Приамурье продолжается снижение активности клещей. За прошедшую неделю зарегистрировано 15 пострадавших от укусов клещей, в том числе трое детей. Охват экстренной серопрофилактикой составил 100 %. По результатам лабораторных исследований клещей, выявлено два клеща зараженных риккетсиями.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает к соблюдению мер профилактики клещевых инфекций и обращает внимание, что самым надежным средством профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится в течение всего года. При посещении природных биотопов и садово-огородных участков необходимо соблюдать меры индивидуальной профилактики клещевого энцефалита (неспецифическая профилактика КВЭ).

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Также в области продолжается сезонная регистрация энтеровирусной инфекции преимущественно среди детского населения, в связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан соблюдать основные меры профилактики энтеровирусной инфекции и не допускать детей в образовательные и летние оздоровительные учреждения с любыми признаками инфекционного заболевания.

Учитывая водный путь передачи энтеровирусной инфекции, специалисты рекомендуют населению не купаться в не предназначенных для этих целей местах, особенно со стоячей водой, а использовать для купания официально установленные зоны рекреаций, вода в которых соответствует установленным требованиям безопасности.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает контрольный уровень, однако продолжается распространение кишечных вирусов, в связи с чем необходимо строго соблюдать основные меры профилактики острых кишечных инфекций летом, а также вирусных кишечных инфекций.

Уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями не превышают среднемноголетних.

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#жизнь #здоровье


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