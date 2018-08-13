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13августа
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сегодня, 11:19 0

В Ирландии женщина ослепла из-за ношения линз

В Ирландии женщина ослепла из-за ношения линз
Фото: ochkov.net

Жительница Дублина Сюзанна Данн ослепла на один глаз из-за неправильного ношения линз. В глаз попали бактерии, которые активно размножались под линзой.

После того, как женщина почувствовала сильную боль в глазу, она отправилась в больницу, где провела почти три недели.

Выяснилось, что занесенный под линзу паразит вызвал воспаление роговицы. Врачи констатировали, что жара создала благоприятные условия для размножения бактерий.

«Я очень расстроилась из-за того, что моим детям пришлось проснуться и наблюдать, как я уезжаю в больницу», – рассказала Данн.

Медики предупреждают, что в жару паразиты под линзами размножаются намного быстрее и могут нанести зрению непоправимый ущерб, сообщает РИА Новости.

«Мне хотелось бы акцентировать на этом внимание, потому что не хочу, чтобы люди прошли через то, что прошла я», – отметила пострадавшая.

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#здоровье


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