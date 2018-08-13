Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:41 0

Советский Винни-Пух восхитил США

Советский Винни-Пух восхитил США
Фото: vk.com

Обозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман в своей статье выражает восхищение советским мультфильмом «Приключения Винни-Пуха», а главного персонажа считает более забавным в сравнении с американской версией.

По словам Натальи, советский Винни-Пух «более простой, странный и смешной». Американский Винни больше похож на взрослого медведя, он носит короткую красную футболку, и у него выпирает живот. Советский же Винни ближе к детям, он коричневый и округлый, у него широко раскрыты глаза. Его чёрные лапы, которые периодически отделяются от тела, делают его более похожим на детского персонажа, считает обозреватель.

В советском мультике Винни-Пух изображён как хитрец и шутник. Он пытается притвориться тучей, чтобы спрятаться от пчел, ходит в гости к кролику, чтобы бесплатно поесть, постоянно подает в комичные ситуации, тем самым становясь ближе к детям.

Помимо этого, Винкельман восхищается тем фактом, что советский Винни-Пух часто рушит так называемую «четвертую стену» между собой и зрителем, и каждый раз, когда попадает в затруднительное положение или с ним происходит что-то странное, он бросает на зрителя взгляд своих огромных невинных глаз. В похожих ситуациях американский Винни просто сухо восклицает: «Вот незадача!».

Фото: ivi.ru

Наталья также отмечает, что особенно выделяется музыкальное сопровождение мультфильма. Слова песенок Винни-Пуха кажутся простыми, но в тоже время они имеют огромный смысл. Например, когда медведь поёт о том, как хорош пустой горшок или об опилках в своей голове. Особую изюминку песенкам придает скрипучий голос Винни-Пуха.

В заключении автор статьи удивляется, почему этот мультфильм неизвестен на Западе, ведь это очень добрый и чистый советский продукт. По мнению Винкельман, мультфильм заслуживает того, чтобы стать культовым, сообщает NEWS.

Просмотров всего: 482

#дети #мнения


В России и мире

Погибла семилетняя чемпионка по плаванию
Общество 9

Юнармейцы Амурской области возродили традицию пионерского костра
Происшествия 12

В Санкт-Петербурге нашли 14-летнюю амурчанку
Происшествия 10

Трехлетнего мальчика, который гулял в Благовещенске, вернули маме
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь