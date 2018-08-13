Советский Винни-Пух восхитил США

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Обозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман в своей статье выражает восхищение советским мультфильмом «Приключения Винни-Пуха», а главного персонажа считает более забавным в сравнении с американской версией.

По словам Натальи, советский Винни-Пух «более простой, странный и смешной». Американский Винни больше похож на взрослого медведя, он носит короткую красную футболку, и у него выпирает живот. Советский же Винни ближе к детям, он коричневый и округлый, у него широко раскрыты глаза. Его чёрные лапы, которые периодически отделяются от тела, делают его более похожим на детского персонажа, считает обозреватель.

В советском мультике Винни-Пух изображён как хитрец и шутник. Он пытается притвориться тучей, чтобы спрятаться от пчел, ходит в гости к кролику, чтобы бесплатно поесть, постоянно подает в комичные ситуации, тем самым становясь ближе к детям.

Помимо этого, Винкельман восхищается тем фактом, что советский Винни-Пух часто рушит так называемую «четвертую стену» между собой и зрителем, и каждый раз, когда попадает в затруднительное положение или с ним происходит что-то странное, он бросает на зрителя взгляд своих огромных невинных глаз. В похожих ситуациях американский Винни просто сухо восклицает: «Вот незадача!».

Фото: ivi.ru

Наталья также отмечает, что особенно выделяется музыкальное сопровождение мультфильма. Слова песенок Винни-Пуха кажутся простыми, но в тоже время они имеют огромный смысл. Например, когда медведь поёт о том, как хорош пустой горшок или об опилках в своей голове. Особую изюминку песенкам придает скрипучий голос Винни-Пуха.

В заключении автор статьи удивляется, почему этот мультфильм неизвестен на Западе, ведь это очень добрый и чистый советский продукт. По мнению Винкельман, мультфильм заслуживает того, чтобы стать культовым, сообщает NEWS.