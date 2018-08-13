Федеральная сетевая компания инвестировала больше трех миллиардов рублей в Нижне-Бурейскую ГЭС

ФСК ЕЭС завершила работы по созданию полной схемы выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС. Специалисты обеспечили выдачу 320 МВт мощности для объектов транспортной инфраструктуры и горнодобывающих производств. Инвестиции компании в проект составили свыше трех миллиардов рублей.

Построены и введены в работу две линии электропередачи 220 кВ от Нижне-Бурейской ГЭС до действующих подстанций «Архара» и «Завитая» протяженностью 52 километра и 22 километра соответственно. На пересечении с судоходной рекой Бурея построен специальный высоковольтный переход протяженностью 1 253 метра и высотой опор до 50 метров.

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Одновременно проведено расширение подстанции «Завитая» на одну линейную ячейку, реконструированы устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики и организация каналов связи на подстанции «Архара» и смежных с ней энергообъектах.

Энергия Нижне-Бурейской ГЭС предназначена для энергоснабжения существующих и перспективных потребителей, важных инфраструктурных проектов, таких как космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири», трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», тяговые подстанции железной дороги и горнодобывающие предприятия в Приамурье и Якутии.

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая станция единого Бурейского гидроэнергетического комплекса в Амурской области. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка – 1 670 миллионов кВт·ч. Нижне-Бурейская ГЭС, являясь контррегулятором, выравнивает неравномерный сброс воды в течение суток расположенной выше по течению Бурейской ГЭС, позволяя той работать без ограничений, сообщает пресс-служба Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока.