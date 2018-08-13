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13августа
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сегодня, 10:40 3

Федеральная сетевая компания инвестировала больше трех миллиардов рублей в Нижне-Бурейскую ГЭС

Федеральная сетевая компания инвестировала больше трех миллиардов рублей в Нижне-Бурейскую ГЭС

ФСК ЕЭС завершила работы по созданию полной схемы выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС. Специалисты обеспечили выдачу 320 МВт мощности для объектов транспортной инфраструктуры и горнодобывающих производств. Инвестиции компании в проект составили свыше трех миллиардов рублей.

Построены и введены в работу две линии электропередачи 220 кВ от Нижне-Бурейской ГЭС до действующих подстанций «Архара» и «Завитая» протяженностью 52 километра и 22 километра соответственно. На пересечении с судоходной рекой Бурея построен специальный высоковольтный переход протяженностью 1 253 метра и высотой опор до 50 метров.

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Одновременно проведено расширение подстанции «Завитая» на одну линейную ячейку, реконструированы устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики и организация каналов связи на подстанции «Архара» и смежных с ней энергообъектах.

Энергия Нижне-Бурейской ГЭС предназначена для энергоснабжения существующих и перспективных потребителей, важных инфраструктурных проектов, таких как космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири», трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», тяговые подстанции железной дороги и горнодобывающие предприятия в Приамурье и Якутии.

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая станция единого Бурейского гидроэнергетического комплекса в Амурской области. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка – 1 670 миллионов кВт·ч. Нижне-Бурейская ГЭС, являясь контррегулятором, выравнивает неравномерный сброс воды в течение суток расположенной выше по течению Бурейской ГЭС, позволяя той работать без ограничений, сообщает пресс-служба Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока.

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Комментарии
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  • Коралл

    Коралл
    2 часа назад

    А нам-то что с этого развития, если даже такой малости, как бесплатный проезд всем категориям пенсионеров в общественном транспорте не могут установить. Развитие, развитие, инвестиции, инвестиции... А люди, которые едва-едва сводят концы с концами, даже на такую малюсенькую льготу не мгут рассчитывать, если они не ветераны труда и не инвалиды, а просто честно и добросовестно отработали всю жизнь и вышли на пенсию по возрасту. Небольшую, прямо скажем, пенсию. Хоть бы кто-нибудь просчитал, какая требуется сумма на эти цели. Думаю, что не миллиарды, это точно.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    деньги заложены в тариф

  • анчар

    анчар
    54 минуты назад

    Вопрос инвесторам: а для чего построен у подножия нижнебурейской гэс аэродром прямо на берегу Буреи? Как это стыкуется с водоохранной зоной? В принципе это мне нравится. Когда там можно будет приземляться и хранить свой воздухоплавательный аппарат. А что касается электричества, то всё в окейноисключительно! Динамо крутит, трансформаторы грузят, электрон бежит по проводам.элктрофицируя родное Приамурье.

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