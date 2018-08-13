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В Благовещенске прошел первый танцевальный JamSession под открытым небом (фото)

В Благовещенске прошел первый танцевальный JamSession под открытым небом (фото)

В воскресенье вечером, 12 августа, на набережной Благовещенска у Триумфальной арки прошел первый танцевальный JamSession. Из-за погоды его уже переносили, но на этот раз небо было солнечным, посмотреть на импровизации танцоров пришло немало зрителей. Некоторые из них даже сами выходили танцевать.

Танцевальные импровизации в Благовещенске устраивались и раньше, но обычно они проходили в более закрытом режиме. Первый танцевальный JamSession на открытом воздухе организовал отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска. В нём приняли участники из «Лаборатории танца», школы танца «Ритм» и другие увлеченные люди.

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Танцоры показывали своё мастерство в стиле Hip-hop, Dancehall, «электро» и других направлениях. Зрители обступили площадку плотным кольцом, прохожие также задерживались. По предварительным оценкам, за 2 часа мероприятие увидело 2-3 тысячи зрителей.

«Джем-сейшен – это культурное достояние города, мы можем показать, на что мы способны. Зрители это любят. В других городах джем-сейшен – частое явление. В Хабаровске проводятся почти каждую неделю. Что до организации – всё отлично, думаю, было бы неплохо линолеум небольшой постелить, танцорам это важно», – рассказал участник Олег Шепета.

Уличные танцы оказались настолько заразительны, что даже привлекли на площадку зрителей. Один мужчина даже устроил танцевальный баттл сразу с несколькими профессиональными танцорами.

Подробности в разделе «Культпросвет».

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#отдых #праздники

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