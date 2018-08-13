Страховщики предложили сократить срок обращения за выплатой по ОСАГО до пяти дней

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Страховые компании придумали радикальный способ борьбы с автоюристами, которым пытаются противостоять уже несколько лет. Они предложили Минфину ограничить автомобилистов: ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО, то есть о происшествии. Это следует из проекта поправок к закону об ОСАГО, подготовленных Российским союзом автостраховщиков (РСА).

«Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель РСА его подлинность подтвердил. Минфин, по словам его представителя, предложения получил.

Действующий закон об ОСАГО ограничивает срок обращения в страховую компанию лишь в одном случае. В течение пяти дней нужно сообщить о ДТП, оформленном без участия сотрудников полиции (так называемый европротокол), рассказывает директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Сергей Мамаев. Однако оформление ДТП с помощью европротокола требует соблюдения многих условий, поэтому большим спросом он у автомобилистов не пользуется: в прошлом году им воспользовалось 33 % водителей, следует из данных РСА.

Пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, рассчитывает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев: норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора, что делают автоюристы или мошенники. Когда прошло столько времени, разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задерживать выплату или отказывать в ней опасно из-за штрафа. Если ограничение будет введено, то, чтобы получить выплату по истечении пяти дней, придется доказать, что возможности заявить об убытке в срок не было, предупреждает Уфимцев. Иначе страховщик будет вправе отказать в выплате, добавляет он.

Представитель Минфина не стал комментировать отношение министерства к инициативе РСА, пообещав, что предложения союза будут рассмотрены. Так же поступит и Центробанк, если получит эти предложения, отмечает его представитель.

Страховщики инициативу своего объединения поддерживают. При несвоевременном уведомлении о ДТП страховщик не может провести более глубокое расследование обстоятельств случившегося, жалуется вице-президент ВСК Василий Бусаров. А представитель «Росгосстраха» считает пятидневное ограничение заботой о клиентах: повреждения будут устраняться оперативно, удастся избежать более серьезных повреждений автомобиля (коррозия, повреждение иных элементов при эксплуатации машины). К тому же при недопонимании норм закона клиенты станут обращаться напрямую к страховой компании, а не к автоюристам, надеется Бусаров.

Норма о пятидневном сроке «абсурдна», спорит президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. Он считает, что таким образом страховщики искусственно сокращают размер своих убытков по ОСАГО, так как часть автомобилистов не будет укладываться в срок. Сейчас подавляющее большинство автовладельцев обращаются в компанию в течение двух месяцев, говорит он, но можно сделать это и позже. А срок исковой давности по ОСАГО составляет до трех лет, напоминает Тюрников.

Страховщики заинтересованы в сокращении сроков для улучшения своих финансовых результатов, уверен Андрей Крупнов, руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России. Чем больше времени проходит с момента убытка до заявления о нем и, соответственно, до его оплаты, тем сильнее впоследствии возрастают резервы по произошедшим, но незаявленным убыткам (РПНУ, оценка возможных выплат по убыткам, о которых страховщик может узнать после отчетной даты). При сильном росте резервов их нужно размещать, объясняет он: «У страховщика возникают бумажные обязательства, которые нужно покрыть реальными активами, и может возникнуть дыра, а также падает прибыль, так как формирование страховых резервов – это расходы». Поэтому идеальным, с точки зрения страховщиков, считается заявление убытка в день ДТП, резюмирует Крупнов.