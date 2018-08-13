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Погибла семилетняя чемпионка по плаванию

Погибла семилетняя чемпионка по плаванию
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Семилетняя Гайя Тримарки (Gaia Trimarchi) из Италии являлась многообещающей спортсменкой. Гайя занималась плаванием и имела множество побед на соревнованиях в своей возрастной группе. Профессионалы пророчили девочке олимпийское будущее, но спортсменка погибла из-за трагической случайности.

На Филиппинах девочка отдыхала вместе с родителями. Отправившись семьёй на пляж, Гайя решила понырять в море, чтобы набрать ракушек, но в воде столкнулась с кубомедузой, которая ужалила ее щупальцами.

Фото: medium.com

Девочка стала плакать, тогда местные рыбаки помогли ей выбраться на сушу. На пляже никто не смог оказать спортсменке первую помощь, не оказалось даже аптечки. Когда, час спустя, ребенка доставили в больницу, она уже умерла от аллергической реакции.

«Гайя была чемпионкой Италии, рано или поздно она вошла бы в национальную сборную, чтобы участвовать во взрослых соревнованиях и представлять страну. А Филиппины потеряли возможность, быть может, получить свою первую олимпийскую медаль по плаванию. Прекрасно плавающая девочка умерла из-за моря», – написал ее двоюродный брат.

Родители девочки считают, что в трагедии виновно руководство пляжа. Отдыхающих не предупреждали, что в воде могут находиться медузы. В море не было ограждающих сеток, а у местных жителей и работников пляжа не нашлось антидота, сообщает CHOIZ.me.

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