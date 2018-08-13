Немного дождя с грозой: прогноз погоды в Приамурье на 13 августа

Фото: shkolazhizni.ru

В Амурской области 13 августа установится переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь с грозой. Юго-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 22…27 градусов, на севере в дожде будет плюс 16…21. .В Благовещенске ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура составит плюс 25…27, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 370

#погода

Екатерина PL