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В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: обсуждение повышения пенсионного возраста

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: обсуждение повышения пенсионного возраста

В понедельник, 13 августа, в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» будут обсуждаться детали законопроекта о повышении пенсионного возраста. На вопросы ведущего Алексея Воскобойникова ответит начальник отдела организации, назначения и выплаты пенсий ОПФР по Амурской области Наталья Кучеренко.

«Дневной разворот» проведут Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников.

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В вечернем эфире – очередной выпуск программы «Семейные разборки». Тема выпуска: «Молодая семья: трудно первые пять лет». Ведущие: Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам).

Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням).

Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ #спорт


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