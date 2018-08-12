Юнармейцы Амурской области возродили традицию пионерского костра

Юнармейцы Амурской области возродили традицию разведения пионерского костра по окончанию военно-патриотической смены «Школа юнармейца». Мероприятие прошло в детском лагере «Мелиоратор» вблизи Белогорска при активном участии военнослужащих Амурского объединения Восточного военного округа.

В течение нескольких дней юные патриоты участвовали в различных конкурсах и квестах военно-спортивной направленности. По завершению смены юноармейцы предложили развести костер для сплочения дружеского юнармейского коллектива. Руководство смены помогло осуществить задуманное и проследило за соблюдением требований безопасности. У костра ребята пели песни и делились впечатлениями о смене с новыми друзьями.

Движение Юнармия в Амурской области насчитывает более 3,5 тысячи школьников и активно развивается. Штаб движения находится в Белогорске, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойскового объединения Восточного военного округа, сообщает «ТВ Звезда».