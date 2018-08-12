Благовещенский художник Николай Левченко дал мастер-класс на набережной

На набережной Благовещенска 12 августа библиотекари организовали культурную программу для горожан. Молодые поэты читали стихи, также работал открытый лекторий «Триумфальная арка и другие достопримечательности города Благовещенска». А художник Николай Левченко дал мастер-класс.

Благовещенский поэт и художник Николай Романович Левченко обучал всех желающих азам живописи. Заранее организаторы подготовили десять мольбертов, которые тут же были заняты прохожими.

«Я очень доволен тем, как все прошло. Я после этого мастер-класса высказал идею, а не встречаться ли нам регулярно, например, раз в неделю. Сегодня у меня был первый такой мастер-класс на набережной, практически все, кто в нем участвовал, впервые в жизни писали с натуры. Я показывал, как передать свет, как передать тень. И у них получилось, я считаю, это большой шаг вперед», – сказал Николай Левченко.

Также на протяжении вечера на набережной действовала акция «буккроссинг». Можно было выбрать любую понравившуюся книгу и забрать ее себе – абсолютно бесплатно.