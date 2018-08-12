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12августа
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сегодня, 19:19 1

Амурские спасатели помогли провалившейся в яму собаке

За прошедшие сутки на территории Амурской области техногенных пожаров не зарегистрировано, спасатели для оказания помощи населению выезжали 14 раз. Дважды выезжали спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ, чтобы оказать помощь населению в борьбе с осиными гнездами, один раз их помощь потребовалась жильцам одного из дворов областного центра, где заметили змею – рептилию спасатели отловили и вернули в естественную среду.

А в трех километрах от города Зея грибники заметили свалившуюся в яму у дороги собаку и вызвали спасателей. Поисково-спасательная группа Зеи прибыла на место, испуганное животное вытащили из оврага при помощи лестницы, далее заботу о спасенной собаке взяли на себя грибники, сообщают в амурском управлении МЧС.

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#животные #МЧС #происшествия


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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 минута назад

    Я так рад за собаку Шарика. За спасателей МЧС. За будущего губернатора Василия. За эти звёзды на небе. За нашу Планету.И в целом за всё. Спасибо.

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