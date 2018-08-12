В России в сентябре откроется первая Школа цифровой экономики
В сентябре начнет работу первая в России Школа цифровой экономики Дальневосточного федерального университета. Она откроется во время Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября.
Обучение организовано по пяти магистерским программам: «Кибербезопасность», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Искусственный интеллект и большие данные», «Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли», «Цифровое искусство».
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Учреждение будет готовить кадры для решения приоритетных задач на «рынках будущего».
Начало занятий в Школе цифровой экономики объявит председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, сообщает ТАСС.
«Охота за специалистами в области больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта превращается в тотальную. Сбербанк и ДВФУ берутся вместе подготовить таких профессионалов, и, вне всякого сомнения, в ближайшие годы они будут самыми востребованными кадрами на рынках цифровой экономики», - заявил он.
Восточный экономический форум во Владивостоке пройдет в четвертый раз. В рамках мероприятия планируется обсудить работу территорий опережающего развития, вопросы цифровой экономики, туризма, бизнеса и другие. Форум соберет около 7 тысяч участников.
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