Бурейская ГЭС удержит осенний паводок
В связи с улучшением гидрологической обстановки и достижением отметки верхнего бьефа 251,5 метра на Бурейской ГЭС установлен новый режим работы. С 13 августа ГЭС будет работать со средним расходом 1000±100 м3/с. Все затворы водосбросной части плотины закрыты. Созданная резервная емкость водохранилища в объеме 2,95 км3 позволит удержать ливневые паводки, которые могут сформироваться на реке во второй половине августа 2018 года.
В настоящее время паводковая ситуация в Бурейском водохранилище стабилизировалась. Приток воды к створу Бурейской ГЭС снизился и соответствует среднемноголетней норме. Согласно прогнозу ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в ближайшие дни он составит 1100 м3/с.
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В середине июля в Бурейском водохранилище сформировался мощный паводок. Вследствие ливневых дождей приток к створу гидроэлектростанции значительно увеличился, его максимальное значение зафиксировано 21 июля и составило 6045 м3/с. За период с 15 по 31 июля к створу гидростанции прибыло 5,5 кубических километров паводковых вод. Три четверти этого притока Бурейская ГЭС удержала в водохранилище, обезопасив располагающиеся ниже по течению населенные пункты.
Таким образом, Бурейская ГЭС не только защитила располагающиеся ниже по течению населенные пункты от воды, но и продолжала бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, несмотря на сложную гидрологическую обстановку.
«Отметим, что сток реки Амур в районе Хабаровска формируют в том числе воды частично зарегулированных гидроэлектростанциями рек Зеи и Буреи, протекающих по территории России, Верхнего Амура, китайской реки Сунгари и пограничной с Китаем на большем протяжении реки Уссури. И если на долю Сунгари и Уссури приходится 35 % стока реки Амур в районе Хабаровска, то, например, доля реки Буреи обычно составляет порядка 5 %. Таким образом, сток реки Буреи не оказывает существенного влияния на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае», – сообщили на Бурейской ГЭС.
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