Бурейская ГЭС удержит осенний паводок

Фото: LiveJournal

В настоящее время паводковая ситуация в Бурейском водохранилище стабилизировалась. Приток воды к створу Бурейской ГЭС снизился и соответствует среднемноголетней норме. Согласно прогнозу ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в ближайшие дни он составит 1100 м3/с.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

В середине июля в Бурейском водохранилище сформировался мощный паводок. Вследствие ливневых дождей приток к створу гидроэлектростанции значительно увеличился, его максимальное значение зафиксировано 21 июля и составило 6045 м3/с. За период с 15 по 31 июля к створу гидростанции прибыло 5,5 кубических километров паводковых вод. Три четверти этого притока Бурейская ГЭС удержала в водохранилище, обезопасив располагающиеся ниже по течению населенные пункты.

Таким образом, Бурейская ГЭС не только защитила располагающиеся ниже по течению населенные пункты от воды, но и продолжала бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, несмотря на сложную гидрологическую обстановку.

«Отметим, что сток реки Амур в районе Хабаровска формируют в том числе воды частично зарегулированных гидроэлектростанциями рек Зеи и Буреи, протекающих по территории России, Верхнего Амура, китайской реки Сунгари и пограничной с Китаем на большем протяжении реки Уссури. И если на долю Сунгари и Уссури приходится 35 % стока реки Амур в районе Хабаровска, то, например, доля реки Буреи обычно составляет порядка 5 %. Таким образом, сток реки Буреи не оказывает существенного влияния на гидрологическую обстановку в Хабаровском крае», – сообщили на Бурейской ГЭС.