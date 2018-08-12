День города в Свободном завершился пятиминутным салютом

В Свободном 11 августа отмечали день города. Народные гуляния прошли на центральной площади под номера амурской областной филармонии, местных артистов и приглашенных музыкальных групп – благовещенских «Today’s» и хабаровского «Up’рель».

Перед салютом с поздравлениями к жителям обратилась первый заместитель регионального правительства Татьяна Половайкина.

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«Примите от меня самые искренние пожелания. Городу исполнилось 106 лет. И у него очень богатая история и огромные перспективы. Сегодня он становится центром газохимической отрасли и у него есть план социально-экономического развития. Самое главное, что сегодня Свободный – это город президентского внимания. Желаю всем жителям счастья, здоровья и благополучия. С праздником!» – поздравила свободненцев Татьяна Половайкина.

К поздравлениям также присоединился и. о. главы города Владимир Константинов, который отметил, что необходимо сделать город благополучнее и чтобы в нем комфортно жилось всем горожанам, а также их детям и правнукам.

После этого в небе начался пятиминутный салют, по окончанию которого по своим маршрутам общественный транспорт начал развозить людей с ближайших от площади остановок, сообщает администрация города.