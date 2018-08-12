Россияне смогут увидеть один из самых красивых звездопадов Персеиды

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В ночь с 12 на 13 августа россияне смогут засвидетельствовать один из самых ярких звездопадов Персеиды. Скорость падения звезд достигнет 100 километров в час, что позволяет причислить приближающийся метеорный поток к интенсивным.

Астрономы отметили, что единственное, что может помешать россиянам любоваться процессом, – это облачность. При этом сообщается, что Луна не будет являться помехой, так как 11 августа земной спутник проходит фазу полнолуния.

Наблюдать за редким явлением можно будет из любого города страны, однако лучшая видимость представится жителям центральной полосы.

Астрономы добавили, что для наблюдения желающим не понадобится ни бинокль, ни какое-либо другое оборудование – звездопад будет виден невооруженным глазом, пишет «ТВ Звезда».