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Центральная часть Благовещенска останется без горячей воды 13 августа

Центральная часть Благовещенска останется без горячей воды 13 августа
Фото: ecoslife43.ru

В понедельник, 13 августа, в областном центре Приамурья без горячей воды останется центральная часть города. Энергетики Благовещенской ТЭЦ начнут текущий ремонт участка тепломагистрали Северо-Западного района.

В связи с этим в 08.00 будет приостановлено горячее водоснабжение от улицы Островской до улицы Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской. Возобновят подачу горячей воды вечером 17 августа.

До этого специалисты проводили ремонт участка теплотрассы, расположенного по улице Амурской в районе улицы Мухина. Капитальный ремонт участка тепломагистрали Центрального района стартовал 23 июля. С 30 июля энергетики прекратили подачу горячей воды потребителям. В пятницу, 10 августа, к 20:00 горячая вода вернулась в дома, расположенные в следующих районах: переулок Угловой, улица Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; а также от улицы Комсомольской до улицы Больничной между Ленина и Горького.

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