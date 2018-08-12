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сегодня, 12:46 0

Понедельник принесет небольшой дождь: прогноз погоды в Приамурье на 13 августа

Понедельник принесет небольшой дождь: прогноз погоды в Приамурье на 13 августа
Фото: pirooog.ru

В Амурской области 13 августа установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью до 5 метров в секунду, при грозе с порывами до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью составит плюс 11…16, по северу при прояснении будет плюс 2…7. Днём термометры покажут плюс 22…27, по северу при облачности и дожде – плюс 16…21.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, во второй половине дня пройдет небольшой кратковременный дождь. Юго-восточный ветер ночью разгонится до 5-10 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 14…16, днём – плюс 26…28, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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