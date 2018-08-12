Российская команда заняла второе место в соревнованиях «Морской десант – 2018» в Китае

11 августа на полигоне морской пехоты Адмиральская гора в городе Цюаньчжоу (КНР) прошли заключительные мероприятия соревнований «Морской десант – 2018». Организаторы конкурса наградили дипломами и призами победившие команды, а оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнил государственные гимны стран, команды которых награждались.

Первое месте заняла команда Китайской Народной Республики, на втором – морские пехотинцы Российской Федерации, на третьем – Венесуэла и Иран.

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Победители соревнований удостоились автомобиля повышенной проходимости китайского производства, состоящего на вооружении Народно-освободительной армии Китая. За второе общее командное место – лодка с подвесным мотором, за третье – квадрокоптер с комплектом оборудования.

После награждения военнослужащие КНР провели показательные выступления, а в заключении выступили народные творческие коллективы Китайской Республики.

По окончании конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-Морского Флота команды начинали убывать в свои страны. Команды, принимавшие участие в этапах конкурса, провели обслуживание и сдачу техники и вооружения, полученное у китайской стороны на время проведения конкурса.

Всего для участия в «Морском десанте – 2018» в Китай приезжало 5 команд общей численностью более 200 человек. Морским пехотинцам в кратчайшие сроки предстояло освоить технику, чтобы на конкурсе показать свое мастерство и побороться за первое место как в личном, так и в командном первенствах. В общей сложности в мероприятии было задействовано более 20 единиц боевой техники.

Российская команда убывает 12 августа в город Корла КНР, а затем самолетами военно-транспортной авиации России в Новосибирск и далее к месту постоянной дислокации в город Владивосток.

Международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-Морского Флота «Морской десант -– 2018» проходил с 30 июля по 11 августа на полигоне морской пехоты «Адмиральская гора» в городе Цюаньчжоу КНР, сообщает пресс-служба ВВО.