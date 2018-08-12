Архиепископ Лукиан совершил закладку памятных капсул трех новых храмов
10 августа архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил закладки памятных капсул на месте строительства новых храмов Октябрьского района. Первым местом совершения чина закладки камня в основание строящегося храма был поселок Варваровка, в котором вскоре будет возведен храм в честь великомученицы Варвары.
На строительной площадке Владыку встречали глава Варваровского сельсовета Демянюк Сергей Александрович, настоятель храма иерей Василий Хохлов и первые прихожане будущего храма.
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После правящий архиерей отправился в поселок Екатиринославка, в котором было положено начало строительства храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
На закладке присутствовали глава Октябрьского района, глава Екатеринославского сельсовета Чабан Владимир Анатольевич и многие православные екатеринославцы.
В конце поездки был заложен храм-часовня в селе Романовка в честь святых Царственных страстотерпцев. На освящении нового храма присутствовала глава Романовского сельского совета Репина Наталья Николаевна, сообщает Благовещенская епархия.
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