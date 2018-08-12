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сегодня, 11:03 7

Архиепископ Лукиан совершил закладку памятных капсул трех новых храмов

Архиепископ Лукиан совершил закладку памятных капсул трех новых храмов

10 августа архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил закладки памятных капсул на месте строительства новых храмов Октябрьского района. Первым местом совершения чина закладки камня в основание строящегося храма был поселок Варваровка, в котором вскоре будет возведен храм в честь великомученицы Варвары.

На строительной площадке Владыку встречали глава Варваровского сельсовета Демянюк Сергей Александрович, настоятель храма иерей Василий Хохлов и первые прихожане будущего храма.

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После правящий архиерей отправился в поселок Екатиринославка, в котором было положено начало строительства храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

На закладке присутствовали глава Октябрьского района, глава Екатеринославского сельсовета Чабан Владимир Анатольевич и многие православные екатеринославцы.

В конце поездки был заложен храм-часовня в селе Романовка в честь святых Царственных страстотерпцев. На освящении нового храма присутствовала глава Романовского сельского совета Репина Наталья Николаевна, сообщает Благовещенская епархия.

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#религия #строительство


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    в деревнях нет школ и ФАПов но зато будут церкви

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Братеев1

    в деревнях нет школ и ФАПов но зато будут церкви



    Может они и церковно-приходские школы возродят?

  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    Попам всё воздастся по полной программе!

  • бананза

    бананза
    1 час назад

    эка ж разошлись попы,штампуют свои церквушки...бизнес то прибыльный,деньги из воздуха.

  • Graf1977

    Graf1977
    39 минут назад

    Да чё там они штампуют, закладки памятных камней если только? Сколько таких строек было начато по области? И какой процент довели до ума, а не превратили в долгострой или сквер с табличкой о закладке? ))))

  • full

    full
    26 минут назад

    А почему юбка у Лукиана длиннее, чем у прихожанок?

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    full

    А почему юбка у Лукиана длиннее, чем у прихожанок?



    Это тебе к модельеру Лукиана надо обращаться.



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