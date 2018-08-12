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12августа
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сегодня, 10:48 0

Благовещенец купил мед, расплатившись поддельной двухтысячной купюрой

Благовещенец купил мед, расплатившись поддельной двухтысячной купюрой
Фото: og.ru

К благовещенским полицейским обратился мужчина 1948 года рождения, который сообщил, что обнаружил у себя купюру с признаками подделки. Предварительно установлено, что он продал мед мужчине, который расплатился за товар двухтысячной купюрой. В качестве сдачи покупатель получил 1 550 рублей. В дальнейшем в ходе осмотра банкноты потерпевший усомнился в ее подлинности, о чем и сообщил в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, изготовившего и сбывшего поддельную купюру.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, полицейские рекомендуют амурчанам проявлять бдительность и не разменивать наличность незнакомым лицам, а при снятии денежных средств с банкоматов сохранять чеки.

«При обнаружении фальшивки, не пытайтесь от нее избавиться, а незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону: 02 (102 – с мобильного телефона) или телефону доверия (горячей линии) УМВД России по Амурской области: 8 (4162) 59-40-59», – сообщили в амурском управлении МВД.

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