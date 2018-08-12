В благовещенском общежитии нашли мертвого мужчину

Обновлено: 10:48



В редакцию Амур.инфо поступила информация о том, что 11 августа в Благовещенске в общежитии в районе Чайковского – Пушкина было обнаружено тело мужчины. По имеющейся информации, погибший был инвалидом и один проживал в комнате, где его и нашли мертвым.

Как рассказала одна из местных жительниц, хозяйкой комнаты в общежитии по адресу: Пушкина, 183/5, где нашли мертвого мужчину, являлась его сестра. Но в самой комнате проживал только он один. «Его обнаружила соседка, дверь была открыта, она зашла и увидела его мертвым. Он лежал на кровати весь в крови. Я так поняла, что его зарезали», – сообщила горожанка.

В полиции города подтвердили, что накануне стражам порядка поступил вызов с этого адреса. «Сообщение поступило от санитарки скорой помощи. Она рассказала, что обнаружен мужчина 1981 года рождения с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции выехали на место, все материалы переданы в следственный комитет», – сообщили в городской полиции.

В амурском следственном управлении Амур.инфо пообещали дать информацию о случившемся в понедельник, 13 августа.