Тепло, но местами дождливо: прогноз погоды в Приамурье на 12 августа
В Амурской области 12 августа ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой и умеренный дождь с грозой. Ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура составит плюс 23…28, в дожде столбики термометров опустятся до плюс 17.
В Благовещенске ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 26…28 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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