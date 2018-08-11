Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12августа
Предыдущая новость
11 августа 2018, 20:48 0

Благовещенский болельщик поддержал футболистов, забив гол сахалинцам (видео)

Благовещенский болельщик поддержал футболистов, забив гол сахалинцам (видео)

В субботу, 11 августа, в Благовещенске состоялся футбольный матч между командами «Благовещенск» и «Сахалин». В рамках 1/64 финала Кубка России благовещенцы уступили гостям со счетом 3:0. Благовещенскую команду решил поддержать болельщик. Юноша выбежал на поле и забил гол в ворота сахалинцев.

Матч прошел на стадионе «Спартак». За встречей наблюдали сотни болельщиков. В какой-то момент накал страстей достиг предела и на поле выбежал зритель. «Наши проиграли, мне стало обидно за команду. Пришлось помочь, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо"18-летний Семен Розвезев. – Я выбежал на поле и забил гость сахалинцам!»

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ

и развития интеллекта

Методика Шамиля Ахмадуллина

Увеличим скорость чтения
и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий
или вернем деньги!

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания
и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги

Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги

Узнать больше

Юноша добавил, что его неожиданный поступок вызвал одобрение публики и даже сотрудников полиции, охранявших порядок. Трибуны отреагировали аплодисментами на единственный гол в ворота сахалинцев.

Футболисты команды «Сахалин», выигравшие у «Благовещенска» со счетом 3:0, сыграют 22 августа с иркутским «Зенитом».

Просмотров всего: 525

#спорт #футбол


Спорт 2

В Благовещенск на «Оранжевый мяч» приехали две китайские команды (фото)
Культура 1

Участники велоночи в Тынде проедут по главной улице города
Спорт 11

Из-за отсутствия большого футбола в ДФО клуб «Белогорск» приостановил свое существование
Спорт

В Благовещенске 60 человек борются за значок ГТО
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь