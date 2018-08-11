Благовещенский болельщик поддержал футболистов, забив гол сахалинцам (видео)
В субботу, 11 августа, в Благовещенске состоялся футбольный матч между командами «Благовещенск» и «Сахалин». В рамках 1/64 финала Кубка России благовещенцы уступили гостям со счетом 3:0. Благовещенскую команду решил поддержать болельщик. Юноша выбежал на поле и забил гол в ворота сахалинцев.
Матч прошел на стадионе «Спартак». За встречей наблюдали сотни болельщиков. В какой-то момент накал страстей достиг предела и на поле выбежал зритель. «Наши проиграли, мне стало обидно за команду. Пришлось помочь, – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо"18-летний Семен Розвезев. – Я выбежал на поле и забил гость сахалинцам!»
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Юноша добавил, что его неожиданный поступок вызвал одобрение публики и даже сотрудников полиции, охранявших порядок. Трибуны отреагировали аплодисментами на единственный гол в ворота сахалинцев.
Футболисты команды «Сахалин», выигравшие у «Благовещенска» со счетом 3:0, сыграют 22 августа с иркутским «Зенитом».
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