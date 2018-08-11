В Санкт-Петербурге нашли 14-летнюю амурчанку

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СМИ сообщают о 14-летней девочке, которая пропала в Амурской области, а нашлась в Санкт-Петербурге. Подростка обнаружили в поселке Шушары – это внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Девочка была объявлена в розыск с 3 августа. Как она пересекла почти всю страну, пока неизвестно, сообщают «Невские новости».

По данным СМИ, розыскное дело завела полиция Амурской области, куда поступило сообщение об установлении местонахождения подростка, что послужило закрытию дела. В управлении МВД по Амурской области пока не комментируют информацию о подростке.