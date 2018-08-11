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11августа
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сегодня, 19:55 1

В провинции Хэйлунцзян зарегистрирована эпидемия сибирской язвы

В провинции Хэйлунцзян зарегистрирована эпидемия сибирской язвы
Фото: РИА Новости

В соседствующей с Амурской области китайской провинции Хэйлунцзян сообщили об эпидемии сибирской язвы. В настоящее время произвели забой 818 баранов и овец.

Пресс-канцелярия правительства провинции Хэйлунцзян провела брифинг, на котором сообщила об эпидемии сибирской язвы в провинции. По имеющейся информации, у 14 человек в провинции Хэйлунцзян была выявлена кожная форма сибирской язвы, один человек уже вылечился и выписался из больницы. Продолжается работа по выявлению источников заболевания, сообщает ИА «Синьхуа».

Профильные ведомства отметили, что ситуация с эпидемией находится под эффективным контролем, и заболевшие получают действенную медицинскую помощь.

Сибирская язва – это особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных, от нее нет лекарства и профилактики. Источниками возбудителя инфекции являются больные животные. Факторами передачи – трупы животных, почва, корма, вода, навоз, подстилка, предметы ухода, сырье и продукты животного происхождения. В некоторых случаях переносчиками болезни могут стать кровососущие насекомые, плотоядные животные. Заразиться сибирской язвой может как животное, так и человек. При этом бактерии не теряют жизнеспособность в течение тысячи лет.

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#животные #здоровье #Китай #происшествия


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Комментарии
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  • Неферти.

    Неферти.
    29 минут назад

    Почему нет профилактики? Есть вакцина против сибирской язвы. Вакцинируют тех,кто работает с животными. Может в Китае нет?

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