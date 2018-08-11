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11августа
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сегодня, 19:02 2

Близ Нерюнгри медвежонок набросился на людей (видео)

Близ Нерюнгри медвежонок набросился на людей (видео)
Фото: yakutiamedia.ru

На окраине города Нерюнгри в Республике Саха (Якутия) группа молодых людей встретила медвежонка. Один из мужчин пытался привлечь внимание зверя – и привлек.

Судя по видео, автор рад очень был встрече с диким животным и решил приманить его к себе. В этот момент зверь попытался кинуться на автора видео, однако тот успел отскочить в сторону и не пострадал, сообщает YakutiaMedia.ru.

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После этого молодые люди из соображений безопасности решили перестать дразнить медведя и уехали на машине.

Амурчане тоже время от времени записывают встречи с медведями на видео. Наиболее часто хозяева тайги и люди видятся на севере Приамурья, в Тындинском районе.

Просмотров всего: 524

#животные #происшествия


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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    15 минут назад

    дебилы.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    13 минут назад

    медвежонка не застрелил охотник или мент? он как ни как оказывает опасность для молодежи, это проблемы медведей что людям хочется жить в лесах, медведям там не место.

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