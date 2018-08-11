Близ Нерюнгри медвежонок набросился на людей (видео)
На окраине города Нерюнгри в Республике Саха (Якутия) группа молодых людей встретила медвежонка. Один из мужчин пытался привлечь внимание зверя – и привлек.
Судя по видео, автор рад очень был встрече с диким животным и решил приманить его к себе. В этот момент зверь попытался кинуться на автора видео, однако тот успел отскочить в сторону и не пострадал, сообщает YakutiaMedia.ru.
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После этого молодые люди из соображений безопасности решили перестать дразнить медведя и уехали на машине.
Амурчане тоже время от времени записывают встречи с медведями на видео. Наиболее часто хозяева тайги и люди видятся на севере Приамурья, в Тындинском районе.
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