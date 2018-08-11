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11августа
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сегодня, 18:47 1

В Благовещенск на «Оранжевый мяч» приехали две китайские команды (фото)

В Благовещенск на «Оранжевый мяч» приехали две китайские команды (фото)

В Благовещенске состоялся турнир «Оранжевый мяч». На стадионе «Юность» собрались любители уличного баскетбола со всей Амурской области. Особенность турнира этого года – участие двух китайских команд.

Всего в турнире по стрит-баскету приняли участие 72 команды – это около 300 человек. Участников разделили на четыре возрастных категории – от 2005 года рождения и старше.

Турнир «Оранжевый мяч» проводятся ежегодно на протяжении нескольких лет и год от года становится все более популярным. На этот раз спортсмены и тренеры получили благодарности от правительства области, администрации города и различные награды.

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#спорт

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Комментарии
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  • headache

    headache
    42 минуты назад

    Побольше бы таких событий в жизни молодежи города. Молодцы! Только фотки отстой как будто фотограф своих знакомых фотал. Амуринфо как обычно.

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