В Благовещенск на «Оранжевый мяч» приехали две китайские команды (фото)

В Благовещенске состоялся турнир «Оранжевый мяч». На стадионе «Юность» собрались любители уличного баскетбола со всей Амурской области. Особенность турнира этого года – участие двух китайских команд.

Всего в турнире по стрит-баскету приняли участие 72 команды – это около 300 человек. Участников разделили на четыре возрастных категории – от 2005 года рождения и старше.

Турнир «Оранжевый мяч» проводятся ежегодно на протяжении нескольких лет и год от года становится все более популярным. На этот раз спортсмены и тренеры получили благодарности от правительства области, администрации города и различные награды.