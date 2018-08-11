Амурские спасатели защитили благовещенцев от пчел и змеи (видео)

В столице Приамурья спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ выезжали на вызовы. Как сообщает ведомство, во время одного выезда спасателей попросили убрать пчелиный улей с веранды. Второй вызов был к Общественно-культурному центру. Там люди наткнулись на змею.

На детскую площадку забрался небольшой амурский полоз, длиной не больше метра. «Всех спасли!» – рапортует ведомство в своем инстаграм-аккаунте. Полоза вывезли в лес и отпустили.

Обычно амурский полоз осторожен, при опасности стремится спастись бегством. Но если не получится, то он может шипеть и бросаться. Крупный экземпляр полоза может серьезно покусать, но эта змея неядовита.