В Благовещенске провели косплей-фестиваль

Любители фэнтези, аниме и комиксов собрались в Благовещенске на косплей-фестиваль. Его участники оделись в самодельные костюмы, сделали и грим и прически, чтобы максимально точно повторить образы персонажей аниме и мультфильмов. Костюмированное действо провели в «Старом городе» ТРЦ «Острова».

«Я решил создать косплей-фестиваль. У нас не было номинаций, потому что участников было не очень много. Зато были подарки от партнеров для всех, кто пришел в костюмах», – говорит организатор Влад Спирин.

Косплей-фестиваль украсили выступление танцевального клуба «Велетта», уроки кунг-фу от динозавра, вокальный номер и дефиле. Модели продемонстрировали коллекцию костюмов от Анастасии Агеевой. Дизайнер представила 15 костюмов, а всего их у нее – 67.

В фестивале приняли участие около 70 человек, из них больше 20 были в костюмах. Сильнее всего внимание зрителей привлекли костюмы Волка с подвижной челюстью, Морской дьявол с черепом и дымом, и другие образы. Владельцы костюмов изготовили их самостоятельно.