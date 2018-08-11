Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:35 1

В Благовещенске провели косплей-фестиваль

В Благовещенске провели косплей-фестиваль

Любители фэнтези, аниме и комиксов собрались в Благовещенске на косплей-фестиваль. Его участники оделись в самодельные костюмы, сделали и грим и прически, чтобы максимально точно повторить образы персонажей аниме и мультфильмов. Костюмированное действо провели в «Старом городе» ТРЦ «Острова».

«Я решил создать косплей-фестиваль. У нас не было номинаций, потому что участников было не очень много. Зато были подарки от партнеров для всех, кто пришел в костюмах», – говорит организатор Влад Спирин.

Косплей-фестиваль украсили выступление танцевального клуба «Велетта», уроки кунг-фу от динозавра, вокальный номер и дефиле. Модели продемонстрировали коллекцию костюмов от Анастасии Агеевой. Дизайнер представила 15 костюмов, а всего их у нее – 67.

В фестивале приняли участие около 70 человек, из них больше 20 были в костюмах. Сильнее всего внимание зрителей привлекли костюмы Волка с подвижной челюстью, Морской дьявол с черепом и дымом, и другие образы. Владельцы костюмов изготовили их самостоятельно.

Просмотров всего: 329

#культура #отдых


Происшествия 10

Пляж на берегу Зейского водохранилища страдает от своей туристической привлекательности
Культура 2

В Благовещенск едут краеведы из Иркутска
Культура

В Благовещенске для инвалидов устроили праздник и катание на теплоходе (фото)
Культура

Артисты из России и Китая устроили концерт дружбы в Благовещенске
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    1 час назад

    А где же фотографии?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь