Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11августа
Предыдущая новость
сегодня, 14:28 2

Пляж на берегу Зейского водохранилища страдает от своей туристической привлекательности

Пляж на берегу Зейского водохранилища страдает от своей туристической привлекательности
Фото: "Зейский вестник"

Туристы, отдыхающие на пляже Золотые пески в Зейском районе, оставляют после себя горы мусора. Уникальное место отдыха пользуется спросом не только у амурчан, но и у жителей других регионов. Количество отдыхающих доходит до 1 000 человек. Люди оставляют после себя свалки, что вредит природе.

31 июля сотрудники управления эксплуатации Зейского водохранилища выехали в рейд на Золотые пески и обнаружили, что всего в нескольких десятках метров от воды скопилась огромная куча мусора. Свалку ликвидировали в тот же день – жители близлежащего поселка Снежногорский собрали и вывезли 10 тонн отходов. Сельчане работали до полуночи, и никто из туристов им не помог, сообщает «Зейский вестник».

Въезд на территорию Золотых песков был платный – 300 рублей с машины. «Потом мне стали предъявлять претензии: по какому такому праву перекрыли дорогу к морю? Заявили, что будут обращаться в прокуратуру, – комментирует начальник Зейского лесхоза Анатолий Непочатых, – поэтому я принял решение: в этом году мы не перекрываем дорогу, шлагбаум открыт, проезд к морю свободен. Соответственно, плату мы ни с кого не берем и вывозом мусора заниматься не намерены. Береговая линия протяженностью шесть километров нам не принадлежит, за нами закреплен только участок в шесть гектаров. Обо всем этом, кстати, я уведомил администрацию Зейского района еще в мае. К слову сказать, той суммы, что мы собирали за сезон, не хватало, чтобы покрыть все расходы по вывозу мусора, содержанию дороги и заработной плате человеку у шлагбаума».

Количество одновременно отдыхающих на Золотых песках доходит до 1 000 человек. При этом здесь нет оборудованных туалетов, автостоянок. Люди оставляют после себя очень много мусора и отходов жизнедеятельности, которые в последующем при подъеме уровня воды попадают в водохранилище и негативно воздействуют на водные и биологические ресурсы.

В настоящее время на прибрежной территории находятся все имеющиеся в наличии четыре контейнера для бытовых отходов. До сентября мусор будет вывозиться: на эти цели Зейская районная администрация выделила 50 тысяч рублей. Проблема решена временно, до конца сезона. Тем временем в администрации района продолжат искать хозяина для пляжа.

Просмотров всего: 541

#ЖКХ #Зея #отдых


Культура

В Благовещенске для инвалидов устроили праздник и катание на теплоходе (фото)
Культура 1

Библиотечная система приглашает благовещенцев культурно обогатиться
Общество 2

В Свободном благоустраивают сразу три двора
Общество 8

В дома благовещенцев горячая вода вернется на два дня раньше
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • БаРмалей

    БаРмалей
    26 минут назад

    Срач это наша национальность! Мы здесь живем похоже не у себя дома.

  • mm_Ник

    mm_Ник
    25 минут назад

    свиньи. Давно надо сделать платным. Такие приедут,насвинячат и всё нормально. А зато как снова приедут и увидят,то больше всех слюни пускают.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь