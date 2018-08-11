Пляж на берегу Зейского водохранилища страдает от своей туристической привлекательности

Фото: "Зейский вестник"

Туристы, отдыхающие на пляже Золотые пески в Зейском районе, оставляют после себя горы мусора. Уникальное место отдыха пользуется спросом не только у амурчан, но и у жителей других регионов. Количество отдыхающих доходит до 1 000 человек. Люди оставляют после себя свалки, что вредит природе.

31 июля сотрудники управления эксплуатации Зейского водохранилища выехали в рейд на Золотые пески и обнаружили, что всего в нескольких десятках метров от воды скопилась огромная куча мусора. Свалку ликвидировали в тот же день – жители близлежащего поселка Снежногорский собрали и вывезли 10 тонн отходов. Сельчане работали до полуночи, и никто из туристов им не помог, сообщает «Зейский вестник».

Въезд на территорию Золотых песков был платный – 300 рублей с машины. «Потом мне стали предъявлять претензии: по какому такому праву перекрыли дорогу к морю? Заявили, что будут обращаться в прокуратуру, – комментирует начальник Зейского лесхоза Анатолий Непочатых, – поэтому я принял решение: в этом году мы не перекрываем дорогу, шлагбаум открыт, проезд к морю свободен. Соответственно, плату мы ни с кого не берем и вывозом мусора заниматься не намерены. Береговая линия протяженностью шесть километров нам не принадлежит, за нами закреплен только участок в шесть гектаров. Обо всем этом, кстати, я уведомил администрацию Зейского района еще в мае. К слову сказать, той суммы, что мы собирали за сезон, не хватало, чтобы покрыть все расходы по вывозу мусора, содержанию дороги и заработной плате человеку у шлагбаума».

Количество одновременно отдыхающих на Золотых песках доходит до 1 000 человек. При этом здесь нет оборудованных туалетов, автостоянок. Люди оставляют после себя очень много мусора и отходов жизнедеятельности, которые в последующем при подъеме уровня воды попадают в водохранилище и негативно воздействуют на водные и биологические ресурсы.

В настоящее время на прибрежной территории находятся все имеющиеся в наличии четыре контейнера для бытовых отходов. До сентября мусор будет вывозиться: на эти цели Зейская районная администрация выделила 50 тысяч рублей. Проблема решена временно, до конца сезона. Тем временем в администрации района продолжат искать хозяина для пляжа.