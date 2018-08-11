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11августа
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сегодня, 13:55 1

В Благовещенск едут краеведы из Иркутска

В Благовещенск едут краеведы из Иркутска
Фото: www.admblag.ru

В столицу Приамурья приедут общественники из Иркутска. Участники клуба «Иркутск — Форт Росс» – иркутские историки, писатели, художники, преподаватели вузов и школ – изучают историко-культурное наследие.

В рамках масштабного проекта «По пути Святителя Иннокентия Вениаминова» группа из 16 человек приедет в столицу Приамурья в понедельник, 13 августа. Экспедиция в Благовещенск является продолжением масштабного творческого молодежного культурно-просветительского проекта «По пути Святителя Иннокентия Вениаминова», который был начат при поддержке администрации города Иркутска в 2016 году и проходил на территории Качугского района Иркутской области, а в 2017-м – на Аляске и в Калифорнии.

Основная идея проекта посвящена краеведческой и просветительской работе по изучению истории земли Иркутской и ее роли в формировании Русской Америки, популяризация историко-культурного наследия, патриотическому воспитанию молодежи, формированию позитивных жизненных ориентиров и духовно-нравственных основ, чувства ответственности за сохранение и развитие российской государственности на примере жизненного пути Святителя Иннокентия Вениаминова.

В программе пребывания группы в Благовещенске предусмотрены встречи с жителями. Во вторник, 14 августа, в 11:00 на базе библиотеки имени Чехова пройдет пресс-конференция по проекту. Также интересным пунктом программы станет показ документального фильма «Святитель Иннокентий: возвращение домой». Также экспедиция привезет в Благовещенск передвижную выставку работ юных иркутских художников, посвященную 220-летнему юбилею Святителя Иннокентия. Юные художники длительное время собирали материал о жизни Вениаминова, что позволило им отразить его многогранную личность в своих работах.

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#история #культура #память


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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Туж с Копером едут?

    Водку "Иркутскую" привезите. Уж больно она мне по душе.

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